Največ digitalnih bonov vnovčenih za brezžične slušalke

Vlada tokrat na starejše ni pozabila, saj so vsi državljani starejši od 55 let upravičeni do digitalnega bona v vrednosti 150 evrov, a da bi bon sploh lahko unovčili, morate opraviti tečaj. Služba vlade za digitalno preobrazbo je včeraj objavila seznam izvajalcev tečajev, zanimanje pa je bilo veliko. Sicer pa so v začetku junija so osnovnošolci od sedmega razreda, dijaki in študenti svoje digitalne bone že unovčili v trgovinah s tehnološko opremo, največ se jih je odločilo za nakup brezžičnih slušalk znamke Apple. Do začetka avgusta digitalne bone unovčilo 86.294 posameznikov ali 39 odstotkov upravičencev v skupni vrednosti 12,14 milijona evrov, kar predstavlja nekaj več kot 36 odstotkov dodeljenega zneska.