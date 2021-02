Največ nesreč se zgodi ob nižjih stopnjah nevarnosti snežnih plazov

Predsednik Društva gorskih reševalcev Tržič Janez Primožič je eden od reševalcev, ki je pomagal pri reševanju v sobotni nesreči, ko sta snežna plazova odnesla življenja treh vrhunskih alpinistov. "Že prve informacije, ko se je šlo samo za dva ponesrečena, so bile kar težke. Hkrati smo počasi tudi izvedeli, da je to bil naš član udeležen, prijatelj, osebni prijatelj. Skupaj sva plezala ogromno in to so težke stvari, ko hodiš reševat nekoga, za katerega veš, da ni več živ," je podoživljal tragedijo minuli konec tedna.

Skrite pasti Storžiča je doživel tudi že na lastni koži. "Tudi sam sem leta 1997 doživel nesrečo na Storžiču, ko me je plaz potegnil od vrha, čez severovzhodno steno in vse do gozdne meje. Zato tudi vem, kaj vse to potegne za sabo in kakšni so občutki,"pove.

Snežni plazovi v Sloveniji na leto v povprečju zahtevajo eno do dve smrtni žrtvi, kar je največ od vseh naravnih nesreč. Območje občine Tržič pa je plazovom še posebej izpostavljeno. "Če začnemo samo s storžiškimi žrtvami leta 1937, kjer je bilo devet žrtev. Leta 1962 sta bili dve žrtvi na Zelenici med graničarji," našteva dr. Manca Volk Bahun z geografskega inštituta Antona Melika ZRC-SAZU. Leta 1977 se je na Begunjščici sprožil plaz, ki je pod seboj pokopal štiri dijake in dva profesorja. Pred enajstimi leti pa je plaz življenje vzel deskarju.