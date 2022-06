Hude nevihte z nalivi, silovitim orkanskim vetrom in tudi točo, ponekod celo v velikosti teniških žogic, so se v četrtek po vročem dnevu razbesnele po več slovenskih krajih. Toča je razbijala na Celjskem in Koroškem, kjer je voda zalila slovenjgraško bolnišnico, v Zagorju in Kamniku je poplavljalo cestišča in kleti, močan veter je odkrival strehe na področju Brežic. Najhuje je bilo na Dolenjskem, v Mokronogu so morali med hudo uro točo na določenih predelih cest celo plužiti.