Največje tragedije, ki so se dogajale na nogometnih stadionih

Za las so se veliki tragediji izognili navijači nizozemskega prvoligaša Vitesseja, ki smo jih lahko spoznali, ko se je njihov klub v 1. krogu skupinskega dela konferenčne lige v Ljudskem vrtu pomeril z Muro. Medtem ko so bučno proslavljali zmago svoje ekipe, se je tribuna zaradi poskakovanja prelomila na pol. Okrog 35 navijačev je padlo, a so jo vsi odnesli brez hujših poškodb. Ostal je šok in olajšanje, da se ni ponovil scenarij katere od velikih tragedij, ki so se že dogajale na nogometnih stadionih v preteklosti in za vedno zaznamovale nogomet, mesta, navijače in nogometne klube.