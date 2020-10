Največji šok v Podravju in Pomurju doživeli gostinci: kam z zalogami hrane?

Najbolj šokirani so v Pomurju in Podravju gostinci, ki bodo morali zelo na hitro zapreti vrata. A razglasitev rdeče cone je bila glede na število okužb v resnici lahko pričakovana. Iz Maribora so že v dopoldanskem času sporočili, da so osrednji del letošnjega festivala Borštnikovo srečanje prestavili na prihodnje leto, za pomoč občanom pa je v pripravljenosti tudi civilna zaščita.