Največji stadion v Franciji se je spremenil v varnostno trdnjavo

V Parizu se stopnjuje napetost pred nogometno tekmo Francije in Izraela. V občutljivem ozračju teden dni po nasilju v Amsterdamu, kjer so napadli navijače Maccabija iz Tel Aviva, so francoske oblasti močno poostrile varnost. Po francoski prestolnici patruljira več tisoč dodatnih policistov, pod drobnogledom imajo avtobuse in vlake, v varnostno trdnjavo so spremenili največji stadion v Franciji. Ta sprejme 80 tisoč navijačev, a po besedah francoskega notranjega ministra naj bi jih na tekmo visokega tveganja prišlo le približno 13.000. Izraelska nogometna ekipa ima medtem zagotovljeno posebno varovanje elitne protiteroristične policijske enote.