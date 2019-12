Posnetki policijske akcije na Poljskem: zasegli dve toni kokaina

Kriminalno združbo so sicer nadzorovali že nekaj časa. Kot so sporočile oblasti, je bila pri operaciji ključna potrpežljivost tistih, ki so sodelovali pri preiskavi in predvsem njihovo trdo delo.

30. novembra 2019 je pet moških iz Nemčije vstopilo na Poljsko. Šlo je za štiri kolumbijske državljane in iranskega državljana. Policisti vse od njihovega prestopa poljske meje niso 'umaknili oči z njih'. Moški so nato na Poljskem najeli stavbo. Preiskovalci so razkrili, da so v sodelovanju s poljskimi državljani v nekaj dneh vzpostavili laboratorij, v katerem so predelovali kokain in ostale droge. Prav tako so pripravili skladišče za shranjevanje prepovedane droge.

Preiskovalci so izvedli akcijo, v kateri so prijeli sedem moških in odkrili tovarno kokaina. Ta je, kot so sporočili tamkajšnji gasilci, predstavljala tudi varnostno grožnjo, saj je bila na območju zelo visoka koncentracija strupenih plinov. Na kraju so tako najprej posredovali gasilci, ki so poskrbeli za odstranitev nevarnih plinov, potem pa je v stavbo vstopila policija.

Tam so našli že pripravljen kokain za pošiljanje v Nemčijo, več sto litrov različnih vrst kemikalij in laboratorijsko opremo za predelavo kokaina. Preiskovalci so ugotovili, da iranski državljan prebiva v Nemčiji, zato so v sodelovanju z nemškimi varnostnimi organi v njegovem stanovanju našli še 19,5 kilograma pripravljenega heroina, kokain, lažne francoske dokumente, telefone, gotovino v vrednosti štiri tisoč evrov in zapiske. Kot so sporočili, akterjem grozijo tri leta zaporne kazni.