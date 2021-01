Teden dni po ponovnem odprtju šol otroci in starši srečni v šolah

Mineva teden dni, odkar so se po dveh mesecih in pol znova odprle šole s prilagojenim programom. Učenci z veseljem prestopajo šolski prag, olajšanje pa izražajo tudi starši. Veliko skrb predstavlja predvsem to, da se v šolah ne bi razširil virus. Zato ponekod že poudarjajo pomembnost rednega testiranja zaposlenih ter prioritetno cepljenje. V šole se je sicer vrnil dobršen del učencev, ki zdaj poskuša nadoknaditi zamujeno.

