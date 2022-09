Slovenci imajo skupaj 25 milijard evrov prihrankov na bančnih računih. A ker z 10-odstotno inflacijo denar izgublja svojo vrednost, to varčevalce vzpodbuja k drugačnim investicijam. 60 odstotkov novih stanovanj v najvišji stanovanjski stolpnici v Sloveniji, ki jo gradi kralj banan Izet Rastoder, je namreč kupljenih z denarjem, 40 odstotkov pa s krediti. Stopili smo v 21. nadstropje stolpnice, kjer so se stanovanja prodajala od 126 pa do 700 tisoč evrov za stanovanje.