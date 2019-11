Najvišje predele Dalmacije pobelil sneg

Med vikendom so se temperature zraka precej znižale, najbolj občuten padec temperatur so zaznali v visokogorju. Ponoči in danes zjutraj je sneg občasno padal v višjih legah Dinare in Kamešnice, na vrhu Velike Duvjakuše se je temperatura spustila pod 0 stopinj Celzija, je poročala Dalmacija Danas.

Kot poroča spletni portalIndex.hr, je v Konavlah zapadlo kar 70 litrov dežja na kvadratni meter.

Obilno deževje je zajelo tudi okolico Splita, na območju Kaštela je padlo več kot 40 litrov dežja na kvadratni meter. Zaradi močnih padavin so narasli tudi tamkajšnji vodotoki.