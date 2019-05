Najvišje smetišče na svetu: med odvrženimi pločevinkami našli tudi trupla plezalcev

Spopadanja z omenjenim problemom se je lotila predana ekipa prostovoljcev, ki izvaja eno najbolj ambicioznih čistilnih akcij na svetu. Njihov trud pa je že obrodil sadove – v dveh tednih čiščenja so z najvišje gore na svetu uspeli pripeljati skoraj 3000 kilogramov smeti, poroča francoska agencija AFP. To je približno toliko, kolikor znaša teža dveh terenskih vozil oz. odraslega povodnega konja.

"Ekipa je zdaj dosegla bazni tabor. Vse potrebne stvari, vključno s hrano, vodo in zatočiščem, so za njih že urejene tam," je novinarjem povedal Dandu Raj Ghimire, generalni direktor nepalskega oddelka za turizem. Nepalska vlada in tamkajšnje lokalne skupnosti se namreč več let borijo s problemom odpadkov, ki jih vsako leto za seboj puščajo plezalci z vsega sveta. Vse od leta 2011 si redno prizadevajo za odvoz na ton razsutih smeti, v tem času pa so uvedli tudi sisteme za ravnanje z odpadki. Vlada je leta 2014 uvedla tudi finančne spodbude za plezalce – v primeru, da se v gorsko bazo vrnejo z vsaj osmimi kilogrami smeti.