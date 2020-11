Nakupovalni center z ročno izdelanimi skulpturami pričaral božično pravljico

Da bo letošnji advent drugačen, kot smo ga bili vsa leta vajeni, so se že sprijaznili organizatorji božično-novoletnih dogodkov. Tako bo prižig lučk v prestolnici brez odštevanja in gneče potekal že dopoldan. Da pa praznično vzdušje ne bi povsem zamrlo, so se z okrasitvijo posebej potrudili v nakupovalnem centru Aleja. Po celem objektu in njegovi okolici so napeljali kar 300 tisoč lučk, njihova posebnost pa so tudi ročno izdelane skulpture, ki na strehi nakupovalnega centra pričarajo pravo božično pravljico.

