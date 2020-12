Za praznično nakupovanje poleg vrečke potrebujete tudi jeklene živce

Ste že nakupili vsa božična darila, igrače za otroke, pulover za moža, zapestnico za ženo, ožemalnik citrusov za babico, kavni avtomat za mamo ter zimske škornje zase? Če še ne, se vam čas izteka, saj je danes zadnji dan, ko to lahko storite. Odpravili smo se v nakupovalno središče in navdse uživali v prazniku tako imenovanega hrčkanja - prekomernega kupovanja in posledično skladiščenja. Seveda ni pozabil niti na malico, kajti priprave na nakupovanje dan ali dva pred praznikom so enako zahtevne kot priprave na alpinistično odpravo.