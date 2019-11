Nakupovanje za bogataše: majhne podmornice in banje za 90 tisoč evrov

Samo da je luksuzno, ekskluzivno in pregrešno drago. Da zbudi apetite najbogatejših, ki prav tako v prazničnem času še bolj na široko odprejo svoje debele denarnice. Pa naj gre za pivo, čokolado ali nakit in avtomobile. To ponujajo na posebnih dogodkih, kjer pa ne poznajo popustov in razprodaj.

"Nudimo najbolj edinstvene, ročno izdelane luksuzne proizvode in storitve. Od umetniških izdelkov do ekskluzivnih skulptur, dizajnerskega nakita in luksuznih super avtomobilov. Ta dogodek sem ustvarila, da bi bil ultimativni luksuzni dogodek," "sejem" za bogate opiše ustanoviteljica Andrea Maria.

Bentley za več kot 200 tisoč evrov, avto na tri kolesa, ki naj bi dosegal hitrosti večje od 200 kilometrov na uro, stane pa slabih 40 tisoč evrov. A tudi bogataši si želijo še več izvirnosti, zato gredo za med na primer posmrtne žare, izdelane kot v stari Perziji, ki so lahko celo dražje od 30 tisoč evrov. Veliko pozornosti plenijo tudi kopalniške kadi, v katerih se voda nikoli ne ohladi. In cena? "Vse so opremljene z notranjim gretjem, ki skrbi, da je temperatura vode vedno 40 stopinj, nikoli se ne ohladi, zato lahko v njej počivate, kolikor dolgo želite. Imajo tudi 300-vatni resonančni zvočni sistem, ki predvaja glasbo iz vas. Odlično za zdravje! Da, stanejo 90 tisoč evrov, ampak takšne kadi ne dobite nikjer drugod na svetu," svoj izum opiše Stag Olson.