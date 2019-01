Nam bodo tartufe s krožnikov odvzele podnebne spremembe?

Eno najdražjih živil na svetu in za povrhu še afrodiziak. Vse to so tartufi, ki jim grozi izumrtje, ugotavljajo britanski znanstveniki. S krožnikov nam jih bodo odvzele podnebne spremembe. Zaradi vse pogostejših suš in višjih temperatur bi lahko s planeta izginili do konca stoletja. Še pred tem pa bo pomanjkanje tartufov njihovo že tako visoko ceno pognalo v nebo.