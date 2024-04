Zakonitost izredne odpovedi zaradi domnevnega obrekovanja bo preverilo sodišče

Si predstavljate, da vas po 39 letih dela v podjetju pol ure pred zaključenim delom pričaka izredna odpoved? In to zato, ker je direktorica slišala, da ste o njej povedali nekaj, kar njej ni všeč, pa v resnici tega sploh niste rekli? Prav to je doletelo Lidijo Kaplan, nekdanjo glavno blagajničarko in predsednico sindikata v trgovskem podjetju Nama In. V sindikatu trgovcev menijo, da gre za kršenje pravno-delovne zakonodaje, kar pa v Nami In zanikajo. "Očitki glede nezakonitosti postopka odpovedi so neutemeljeni," trdijo. Zadevo pa bo zdaj reševalo sodišče.