Namerno potopili Airbus A330, da bi privabili turiste

Turki so se ob začetku poletne turistične sezone odločili, da potencialne turiste privabijo z edinstvenim projektom. V zalivu Saros na severozahodu Turčije so v morje namerno potopili Airbus A330, z novo atrakcijo pa ciljajo na potapljače.

V zalivu Saros na severozahodu Turčije so v petek namerno potopili Airbus A330 z namenom, da bi pravabili čim več novih turistov, željnih novih in edinsvetnih pustolovščin. 90 ton težko letalo so pripeljali do pristanišča Ibrice v provinci Edirne, nato pa ga s pomočjo številnih potapljačev potopili v okoli 30 metrov globoko morje. To je izjemna priložnost za nas, je povedal eden izmed potapljačev. "To bo največje namerno potopljeno letalo na svetu. Njegove dimenzije so neverjetne."

Kot je še dejal, pričakujejo povečan obisk tujih in domačih turistov. "Mislim, da bo prišlo veliko potapljačev iz Grčije in Bolgarije. Ni večjega potopljenega letala nikjer na svetu. Upam, da bo to pritegnilo pozornost." Potapljači upajo, da to ne bo edini zanimiv projekt Turčije. Kot menijo, bi lahko v morje potopili še različna vozila, pa tanke iz prve svetovne vojne.

