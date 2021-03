Zatožna klop ostala prazna. Gaspeti na svoj zagovor ni prišel

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začela glavna obravnava kmalu 25-letnemu Petru Gaspetiju, ki je obtožen trojnega umora na grozovit in zahrbten način v Škocjanu pri Domžalah. Na sodišču bi morali tokrat slišati Gaspetijev zagovor, a je zatožna klop ostala prazna. Iz zapora na Povšetovi, kjer je v priporu, so sporočili, da je ležal v svoji postelji v spodnjicah, ko bi ga pravosodni policisti morali odpeljati na sodišče. Sojenje so na predlog odvetnika zato opravili brez njegove navzočnosti.

