Namesto s torto slika s pokopališča

Bil je 2. oktober 2019, ko je Roman Komac s prijateljem v svojem stanovanju v pritličju družinske hiše pil pivo in se pogovarjal verjetno o tisoč in eni želji za svojo prihodnost. Ko je nenadoma v stanovanje vstopil moški, ga zvabil pred njegove duri, potem pa izpod majice izvlekel lovski nož in Romana povsem nepripravljenega večkrat zabodel. Roman je obležal, storilec Jasmin Suljić pa stekel domov le nekaj deset metrov stran, med potjo v grmovje odvrgel okrvavljen nož, se doma oprhal, odvrgel krvava oblačila in se mirno ulegel v posteljo ter zaspal. Vzrok za okruten zločin? Govorice, da naj bi Roman pogledoval za njegovim dekletom, ki pa se nikoli niso potrdile.

Izgubiti življenje zaradi tako banalnega vzroka ... Ne bi se smelo zgoditi. Koliko lepega bi lahko 34-letnik v svojem življenju še doživel, kako bi razveseljeval svoja nečaka, ki jima je bil ljubeč in zgleden stric, ki ju je celo vozil v vrtec in šolo, na dejavnosti, se družil z njima, ko je sestra zbolela za rakom. "Bili smo zelo povezana družina, eden drugemu smo pomagali. Skupaj smo preživeli veliko hudega," mi zaupa njegova skrušena mama Ankica, ki si po dogodku, tako je videti, nikoli ne bo opomogla. Da bo poleg vsega, kar je družina preživela, prejela še ta, najtežji možen udarec, si nihče nikoli niti v najhujši nočni mori ne bi predstavljal. "Že v prvem razredu je učiteljica rekla, da je Roman miren fant. Ni bil konfliktna oseba. Tudi če ga je kdo zbadal, se je raje obrnil stran in se umaknil," je svojega sina za oddajo Svet na Kanalu A opisala mama Ankica, ki se je od prvih let njegovega življenja borila za njegovo zdravje. Roman je namreč zbolel za sladkorno boleznijo in vanj je bilo vloženo ogromno truda, mama je tudi ostala doma, da bi zrasel v zdravega fanta bolezni navkljub. Staršema je to tudi uspelo, a kaj, ko se je nekdo odločil, da si Roman zasluži kazen, in to samo zaradi govoric.