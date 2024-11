Namo čaka obsežna arhitekturna prenova

Prvo samopostrežno veleblagovnico v Sloveniji, ki jo je leta 1998 obiskal tudi takrat še princ Charles, čaka obsežna arhitekturna prenova. Legendarna Nama v središču Ljubljane je preživela že ogromno ekonomskih sprememb in navad kupcev. Ob otvoritvi daljnega leta 1965 so začeli s prodajo tehnike in tekstila, na voljo so bile hlače na zvonec in jogurti v tetrapaku, zdaj pa si s prenovo iz veleblagovnice v sodobno nakupovalno in družabno središče želijo slediti evropskim prestolnicam, ki ponujajo moderna nakupovalna središča.