Napačne zdravniške diagnoze žal niso redkost

Študije organizacije Cancer Research so pokazale, da so v zadnjih 30 letih samo v Kanadi in Veliki Britaniji skoraj polovici testiranih žensk napačno diagnosticirali raka materničnega vratu ali raka dojk.

Z besedami: imate raka, možnosti za ozdravitev skoraj ni, je pred šestimi leti zdravnik šokiral tudi takrat 27-letno Avstrijko. Življenje mlade Salzburčanke se je v trenutku sprevrglo v trpljenje, fizično kot psihično. Danes 33-letnica je prestala šest večdnevnih, zelo agresivnih kemoterapij z vsem, kar spada zraven. Nato pa izvedela, da je šlo za hudo napako in da nikoli ni imela raka. Ne zamudite podrobnosti v oddaji SVET ob 18. uri na Kanalu A.