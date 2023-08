Napad morske želve na hrvaških plažah

Nenavadno, a resnično. Kopalce na plažah v Trogirju in na otoku Čiovo napada ogromna morska želva. Žival, ki se zadržuje v bližini obale, je pred dvema dnevoma na plaži Slatine v hrbet močno ugriznila nič hudega slutečo plavalko, ki so jo morali oskrbeti na urgenci. Na veliko morsko želvo, ki se je obnašala zelo agresivno, je v morju tik ob obali naletel tudi moški iz Trogirja. Ali gre za isto žival, še ni jasno. Želve ljudi napadajo izjemno redko, pa še to le, ko se počutijo ogrožene in se skušajo braniti, pravijo strokovnjaki. Menijo, da ima žival s Čiova, ki se obnaša izjemno neobičajno in se zadržuje tako blizu obale, najverjetneje hude zdravstvene težave.