Napad na hotel v Nairobiju: 21 mrtvih, še 19 ljudi pogrešajo

Več kot 700 ljudem je uspelo pobegniti, ali pa so jih v obsežni, 19-urni akciji rešile varnostne sile, so sporočile kenijske oblasti. 28 ranjenih je bilo sprejetih v bolnišnico, po podatkih kenijskega Rdečega križa pa 19 ljudi še vedno pogrešajo.

Pri reševanju talcev je sodeloval tudi Slovenec Danijel Praštalo , ki je slovenski javnosti znan predvsem kot nekdanji direktor podjetja Vip Varovanje. To je bilo leta 2007 vpleteno v afero Global, ko sta dva varnostnika pred ljubljansko diskoteko do smrti pretepla Gorazda Čamernika .

Napad se je začel v torek ob 15.00 po lokalnem času (13.00 po srednjeevropskem času), ko so napadalci najprej bombardiradirali vozila na parkirišču pred hotelskim kompleksom. Zatem so vstopili v hotelsko avlo, kjer se je eden od njih razstreli, je pojasnila kenijska policija.

Pripadniki Al Šababa so napad označili za "odziv na odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa , da Jeruzalem prizna za glavno mesto Izraela". Ta poteza je lani dodobra spremenila dotedanji tok zunanje politike Združenih držav Amerike in sprožila val kritik. Jeruzalem je sveto mesto treh religij - judovstva, krščanstva in islama. In medtem ko Izrael obravnava celoten Jeruzalem kot prestolnico, pa Palestinci trdijo, da je vzhodni del mesta prestolnica njihove bodoče države.

Na ulicah v bližini hotela pa se je že včeraj zbrala množica - sorodniki in prijatelji so čakali na tiste, ki so se v prostorih kompleksa več ur skrivali, ter se hiteli zahvaljevati kenijskim varnostnim silam. Spet drugi pa se neutolažljivi vrstijo pred vrati mrtvašnic, da bi identificirali ubite bližnje.

Zmedeni turisti in zaposleni so sprva skušali pobegniti, nato pa so se zatekli v notranjost stavb in se skušali skriti. "Ljudje so tekli proti vratom. Trenutek kasneje sem jih videla, kako so se obrnili in stekli v nasprotno smer," je za Reuters dejala očividka Faith Chepchirchir. "Zaprla so se vrata in nato se je slišalo še samo streljanje in nič drugega. Mislim da je zvok prihajal z zgornjega nadstropja - zdi se mi, da so strelci šli gor in nato tam streljali," je dejala.

Mnogo civilistov je več ur tako ostalo ujetih v kompleksu - pred napadalci so se skrivali v kopalnicah, celo pod mizami in stoli. Nekateri so stik z bližnjimi ohranjali preko telefonskih sporočil. Med njimi je tudi Zinzi Khalwale, hči nekdanjega senatorja Bonija Khalwale. Ta je za The Daily Nation povedal, da se je skrivala v eni od sob v njeni pisarni, dokler je niso rešili.

Do večera so bila vsa, razen sedmo nadstropje kompleksa, pregledana in varna. Prav tam - torej v neposredni bližini preživelih napadalcev - pa je bilo še nekaj ujetih civilistov.