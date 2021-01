Napad na Kapitol: 'To je grob in nesprejemljiv napad na demokracijo'

V državi z najstarejšo in najmočnejšo demokracijo so privrženci odhajajočega predsednika Trumpa vdrli v kongresno palačo, da bi preprečili potrjevanje izida volitev. Amerika in svet sta v šoku, to, kar bi morala biti le formalnost, se je sprevrglo v nasilne izgrede in kaos, za katerega je po mnenju mnogih soodgovoren tudi Trump. Nasilni izgredi so terjali tudi svoj davek. Umrle so štiri osebe. Ranjenih je bilo 14 policistov, 53 nasilnih protestnikov so aretirali. To je bil prvi napad na ameriški kongres po letu 1814. Predsednik Trump je kasneje sicer napovedal miren prenos oblasti, čeprav vztraja, da so mu volilno zmago ukradli.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 05:43 audio-control-play-line Iz SVETA: V izgredih umrli štirje ljudje 05:33 audio-control-play-line Iz SVETA: Nataša Briški o razmerah v Washingtonu icon-chevron-left icon-chevron-right