Policija prijela še tretjega osumljenca napada na župana

V Ribnici se odnosi po napadu na župana in še dva prebivalca vse bolj zaostrujejo. Domačini so vse bolj jezni, predstavnik Romov, ki dogodek sicer obžaluje, pa dodaja, da župan s svojim podpihovanjem proti romski skupnosti le priliva olje na ogenj. Policija je medtem prijela še tretjega osumljenca napada, pred ribniško osnovno šolo pa je ločeno od tega dogodka sledil še verbalni obračun med romskima otrokoma in mamo deklice, ki ga zdaj obravnava tudi Policija.