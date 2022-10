Napad v središču Ljubljane

V središču Ljubljane se je zgodil nenavaden dogodek. Moški je najprej planil na mimoidočega, nato pa naj bi napadel še njegovo prijateljico in jo ugriznil v obraz. Žensko so po napadu odpeljali v ljubljanski UKC. Po navedbah očividcev naj bi agresivnež ves čas tudi vpil, da plačuje 800 evrov na mesec za stanovanje, da živi v luknji, da mu država ničesar ne da in da bo vse poklal. Česa takega še nismo videli, so nam pripovedovale priče, začudene, da se sredi belega dne sredi mesta kaj takega lahko zgodi.