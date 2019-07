Napadalcu iz Frankfurta v Švici grozi obtožnica zaradi družinskega nasilja

Nemška policija je objavila podrobnosti včerajšnjega grozljivega napada, v katerem je moški v Frankfurtu pod vlak potisnil osemletnika in njegovo mamo.

40-letni Eritrejec je od leta 2006 živel v Švici, je poročen in oče treh otrok. Po navedbah policije iz švicarskega Züricha je bil letos na psihiatričnem zdravljenju. Minuli teden je prišlo do nasilja v družini in je pobegnil iz države. Švicarski preiskovalci po lastnih navedbah doslej niso našli dokazov, da bi bil radikaliziran ali da bi imel teroristično ozadje.

Prav tako nemški preiskovalci nimajo dokazov, da bi bil moški v času napada pod vplivom alkohola ali drog. Rezultat prvega preizkusa alkoholiziranosti nemudoma po napadu je bil 0,0 promila.

Švicarske oblasti so zanj izdale priporni nalog. V Švici, kjer mu grozi obtožnica zaradi družinskega nasilja, naj bi domnevno grozil sosedi in lastni družini.

Pravoslavni kristjan naj bi vse do minulega četrtka neopazno živel v švicarskem kraju Wädenswil v bližini Züricha. Nato se je zgodil incident v družini, ki zadeva njegovo soprogo, njune otroke, stare leto dni ter tri in štiri leta, in sosedo, je razkril načelnik züriške policije Bruno Keller. Vseh pet je 40-letnik zaprl v stanovanje. Pred tem je sosedo napadel in ji grozil besedno ter z nožem, je dejal v Berlinu generalni direktor nemške policije Dietr Romanna skupni novinarski konferenci z nemškim notranjim ministrom Horstom Seehoferjem.

V Švico je leta 2006 prišel nezakonito in je nato zaprosil za azil. Dve leti kasneje so mu azil priznali. Po oceni švicarskih oblasti je bil "dobro integriran", je na današnjem srečanju v vodilnimi strokovnjaki za varnost dejal Seehofer. Napadalec je bil do januarja letos zaposlen pri züriškem javnem potniškem prometu, nato je bil na bolniški.