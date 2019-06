Napad na protestnike v Charlottesvillu: napadalcu dosmrtni zapor

Avgusta 2017 je zbor skrajnih desničarjev v Charlottesvillu organiziral pohod v bran spomeniku poraženemu generalu južnjaške konfederacije, ki se je med državljansko vojno v ZDA boril za ohranitev suženjstva. Njihovi nasprotniki so uprizorili nasprotne demonstracije in prišlo je do prerivanja. Alex Fields se je z avtomobilom peljal mimo protestnikov in zapeljal vanje. Ubil je 32-letno Heather Heyer ter ranil več deset ljudi.

Fields se je opravičil in dejal, da mu je žal za "bolečino in izgubo", ki jo je povzročil s svojim dejanjem. Priznal je 29 od 30 kaznivih dejanj, ki so mu jih očitali, tožilci pa so se v zameno odpovedali zahtevi za smrtno kazen in predlagali dosmrtni zapor. Fieldsu sicer še vedno sodijo za umor tudi na državni ravni, kjer naj bi sodbo izrekli prihodnji mesec.