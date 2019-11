Napadalec v Londonu že bil obsojen zaradi terorističnih kaznivih dejanj

Napadalec, ki je v Londonu z nožem do smrti zabodel dva človeka, je že bil obsojen zaradi terorističnih kaznivih dejanj, je sporočila britanska policija. Kot je potrdila, sta v napadu na Londonskem mostu umrla moški in ženska, še trije ljudje pa so ranjeni.

Policija je osumljenca, ki je na London Bridgeu zabodel več ljudi, ustrelila, poškodbam je podlegel na kraju dogodka. Gre za 28-letnega Usmana Khana, ki so ga iz zapora izpustili decembra lani. Izpustili so ga, ko je pristal, da bodo spremljali njegovo gibanje "Ta oseba je bila znana oblastem, saj je bila leta 2012 obsojena zaradi terorističnih kaznivih dejanj," je dejal vodja britanske protiteroristične policije Neil Basu. Iz zapora so ga izpustili decembra lani, zdaj je ključna naloga preiskovalcev, da ugotovijo, kako je prišlo do tega napada, je dodal. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Po poročanju Timesanaj bi Khana iz zapora lani izpustili potem, ko je pristal, da bo nosil elektronsko napravo, s katero bodo pristojne oblasti spremljale njegovo gibanje. Na ulicah Londona okrepljene policijske patrulje Policija, ki napad obravnava kot teroristično dejanje, preiskuje območje Staffordshira, kjer je prebival osumljenec. V povezavi z napadom ne išče nikogar drugega, na območju, kjer se je zgodil napad, pa bodo še nekaj časa policijske zapore, je dejal Basu in javnost pozval, naj se območju izogiba. Policija, ki napad obravnava kot teroristično dejanje, preiskuje območje Staffordshira, kjer je prebival osumljenec. FOTO: AP Londonski županSadiq Khanje na Twitterju zapisal, da bodo med vikendom na ulicah Londona navzoče"okrepljene policijske patrulje". Londonski most je bil v petek po dveh letih spet prizorišče terorističnega napada. Napadalec je okoli 14. ure po lokalnem času z nožem napadel ljudi na mostu v središču prestolnice. Po prerivanju z mimoidočimi ga je ustrelila policija.