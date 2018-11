Napadalec v Melbournu zabodel tri ljudi, eden umrl

Očividci so povedali, da so najprej zaslišali glasen pok, nato so zagledali goreč avtomobil. Na kraj dogodka so poklicali policijo, ki pa je kljub hitremu ukrepanju za tri naključne mimoidoče prišla prepozno. Napadalec je eno osebo namreč zabodel do smrti – umrla je na prizorišču – še dve je ranil, obe se za svoji življenji še vedno borita v tamkajšnji bolnišnici.