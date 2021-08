Napaka v aplikaciji za preverjanje pogoja PCT varno okolje postavlja pod vprašaj

Teorija, kako bi aplikacija za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT, ki jo uporabljajo gostinci ali organizatorji dogodkov, morala delovati, je: "Veljavnost QR-kode je po določenem času po cepljenju. A v primeru, da ste prebolevnik, to velja že takoj naslednji dan," opisuje državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar . Digitalno potrdilo tako v primeru, da niste prebolevnik, začne veljati šele po drugem cepljenju, in sicer pri cepivu Pfizer po sedmih dneh od drugega cepljenja, pri Moderni in Janssenu po 14 dneh, izjema je le cepivo AstraZeneca, kjer pogoj PCT izpolnjujete že po 21 dneh od prvega cepljenja.

"Te napake so zelo hitro popravljive in mislim, da je tudi ta napaka že odpravljena," zagotavlja Milan Krek, direktor NIJZ, kjer so aplikacijo tudi postavili. Podobno smo poskusili še kasneje pri osebi, ki je pred šestimi dnevi prejela drugi odmerek Pfizerja. Rezultat pa enak. Aplikacija, čeprav gre že za tretjo nadgradnjo, ima očitno težave z upoštevanjem pravil, ki so postavljena v veljavnem odloku.

"Tisti, ki se spozna na računalništvo, ve, da rabijo vsi programi določen čas, eksperimentali, pilotski čas in v tem času najdete tudi kakšno napako. Načeloma zdaj velikih napak ne sme več biti, se pa pojavljajo manjše napake, ki so odvisne od mnogih variant pri določanju cepljenja," še pojasnjuje Krek.