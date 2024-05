'Napak ali prepoznih reakcij v ljubljanski bolnišnici ni bilo'

"Naše odločitve in delo so bili ustrezni," po zaključenem zunanjem strokovnem nadzoru zatrjujejo na ljubljanski pediatrični kliniki po smrti dveh dojenčkov, starih osem in 10 mesecev, ki sta julija lani v Izraelu po operaciji srca umrla. V tistem času sta UKC zapustila dva priznana otroška srčna kirurga in omenjena otroka sta morala na operacijo v tujino. Po mnenju dveh tujih strokovnjakov iz Gradca in Dunaja napake ali prepoznih odzivov v ljubljanski bolnišnici ni bilo. Je pa precej pozno, opozarjajo starši, prišlo do končnih ugotovitev. Napovedovali so jih v decembru, torej 90 dni po sprožitvi nadzora, a so prišle z več kot trimesečno zamudo.