Napake v gradnji, razpoke na stenah, voda na stopniščih in v kopalnicah

Leto in pol je minilo od slavnostne otvoritve naselja Rakova Jelša II, pa se stanovalci že srečujejo s številnimi težavami. "Ko smo se preselili sem, teh razpok in vseh grbin, ki so na igriščih, kjer se otroci igrajo, ni bilo. To se je pojavilo v letu in pol," pravi ena od stanovalk.

Naselje s 156 neprofitnimi najemnimi stanovanji namreč stoji na Barju, zato se je v tem času delno pogreznilo dvorišče, pa tudi same zgradbe. Po podatkih Mestne občine Ljubljana slednje za največ en milimeter. "Ko se blok pogreza, pokajo šipe, stene, tla," opisuje stanovalka. In medtem ko na občini odgovarjajo, da je počena šipa posledica ravnanja stanovalca ter da so posedki v prvih letih po dokončanju gradnje tudi pričakovani, pa stanovalci opozarjajo, da imajo zaradi odprtega tipa gradnje težave tudi z zamakanjem vode. "Ko dežuje, voda teče iz zgornjih nadstropij vse do pritličja. Vse je poplavljeno, včasih pride tudi do shramb," dodaja stanovalka.