Napoleonove škornje prodali na dražbi za 117.000 evrov

V Franciji so na dražbi prodali par škornjev, ki jih je v izgnanstvu na otoku Sveta Helena nosil Napoleon Bonaparte. Iztržili so 117.208 evrov, je sporočila dražbena hiša Binoche et Giquello.

Vrednost jahalnih škornjev iz črnega usnja z nizko peto, ki so visoki 48 centimetrov, sicer ocenjujejo na med 50.000 in 80.000 evrov. Čevlje je general Henri-Gatien Bertrand, ki je bil z Napoleonom na Sveti Heleni, posodil kiparju Carlu Marochettiju, ki je ustvarjal skulpturo Napoleona na konju za njegov grob. Kiparjev sin je nato škornje podaril francoskemu senatorju Paul Le Rouxu. Od tedaj jih je hranila družina Le Roux. Nosil obutev 40 in 41 Napoleon je bil med drugim znan po tem, da je imel veliko čevljev. Naročal jih je pri čevljarju Jacquesu, ki je deloval na pariškem Montmartru. V višino je meril 169 centimetrov, kar je bilo tedaj celo nekoliko nad povprečno višino moških. Nosil je obutev, ki bi danes ustrezala velikosti med 40 in 41.