Napoved stavke trgovcev: Razmere so nesprejemljive

Po zdravnikih zdaj stavko, če bo treba, napovedujejo tudi zaposleni v trgovinah. Da njihove plače ne omogočajo več dostojnega preživetja, pripovedujejo, pa tudi, da je vedno več tudi verbalnih in fizičnih napadov na zaposlene, predvsem zaradi rasti cen. Sindikat delavcev trgovine je sicer v torek pričel pogajanja z delodajalci. Dogovorili so se, da bodo poskušali do konca leta zapreti postavke v kolektivni pogodbi. Njihove zahteve pa so jasne, delavci morajo dobiti tisto, da lahko preživijo.

