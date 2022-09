Napovedana stavka v zdravstvu naj bi trajala do uslišanja zahtev

Na torkovi izredni konferenci zdravnikov z ministrom niso našli dialoga. Pričakovali so razumevanje in posluh za spremembe, dobili pa le skopa izhodišča za pogajanja, ki pa, kot pravijo na sindikatu, ne dosegajo njihovih zahtev. In zato so pozno zvečer napovedali stavko. Ta bo, v kolikor na drugi strani ne bodo odprli oči in ušes, kot pravi sindikat, 19. oktobra. Začela se bo ob 7. uri zjutraj in zagotovo ne bo le opozorila. Trajala ne bo le dan ali dva, temveč vse dokler njihove zahteve ne bodo uslišane.

