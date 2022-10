Dolgo so trajala pogajanja med zdravniškim sindikatom Fides in vladno stranjo, nato pa je vendarle postalo jasno. Za v sredo napovedane stavke zdravnikov ne bo. Vlada in Fides sta namreč parafirala sporazum o prekinitvi stavke, končna odločitev pa bo znana v torek, ko bo vsebino sporazuma pregledal še stavkovni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov.