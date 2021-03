Naraščanje števila bolnikov na intenzivni negi hitrejše od pričakovanega

Včeraj je intenzivno nego potrebovalo kar 21 odstotkov vseh bolnikov, ki so bili sprejeti v bolnišnico zaradi covida, v naši največji bolnišnici so številke še slabše: 26 odstotkov covidnih bolnikov je na intenzivnih oddelkih. Težava je, ker so intenzivni oddelki ozko grlo slovenskih bolnišnic, kjer lahko naš zdravstveni sistem pade, pravi vodja oddelka intenzivne terapije na infekcijski kliniki Matjaž Jereb. Že na vrhu drugega vala smo bili po njegovih besedah blizu te meje, ko je v enem dnevu intenzivno nego potrebovalo 216 kritično bolnih covidnih bolnikov. In prav veliko dodatnih prostih postelj že takrat praktično niso več imeli na voljo.

"Zaradi covida pri bolnikih, ki smo jih zdravili na intenzivnem oddelku je bila (smrtnost) v prvem valu 31-odstotna, v drugem pa 27-odstotna. Številka je visoka, treba pa se je zavedati, da gre za delo v razmerah, ki so obvladljive, v primeru kolapsa zdravstvenega sistema bo umrlo pomembno več tako covidnih bolnikov kot bolnikov, ki bi potrebovali našo oskrbo," je Jereb pojasnil, zakaj je bilo zaprtje države nujno.