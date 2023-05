Naraščanje cen, Golob napovedal nadzor

Cene so šle maja navzgor, in sicer za 1,1 odstotka, letna stopnja inflacije pa je dosegla 8,4 odstotka, potem ko je bila aprila 9,4-odstotna. Hrana je za 14,7 odstotka dražja kot lani, najbolj se je podražil sladkor, in sicer za 45,9 odstotka. Električna energija se je podražila za 24 odstotkov, izdelki in storitve za stanovanje 8,9 odstotka, za desetino so višje tudi cene v zdravstvu, za skoraj devet odstotkov pa tudi v restavracijah in hotelih. K ublažitvi inflacije je prispevala pocenitev tekočih goriv, pa tudi dizelskega goriva in bencina. Zaradi vedno višjih cen je premier Golob napovedal, da bo vlada naslednjih šest mesecev spremljala cene hrane po vsej verigi, torej vse od kmeta do trgovca. Cene hrane v Sloveniji namreč ne sledijo cenam hrane v Evropi. Uredbo o spremljanju cen sta podpisala minister za gospodarstvo Matjaž Han in kmetijska ministrica Irena Šinko.