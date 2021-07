Naraščanje okužb po svetu: naglo širjenje delta različice

Svet je prestopil še en črni mejnik. Za covidom-19 je umrlo že več kot štiri milijone ljudi. Skrb pa seveda vzbuja naglo širjenje delta različice, še posebej v Evropi. Vlade zato pozivajo državljane, naj se cepijo, da bi se izognili novemu ustavljanju javnega življenja. O naraščanju okužb, predvsem med mlajšimi od 30 let, poročajo iz vse več držav Unije. V Belgiji so v zadnjem dnevu zabeležili kar 80-odstotni porast novih okužb. Rdeče je obarvana skoraj celotna Španija. Stopnja dvotedenske incidence na 100 tisoč prebivalcev je narasla nad 200 okužb tudi na Portugalskem, kjer so spet uvedli prepoved gibanja v nočnih urah. Ukrepe uvaja tudi Grčija, kjer so v zadnjem dnevu zabeležili skoraj 1800 novih okužb.

