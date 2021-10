Naraščanje števila okužb se ne umirja. Bo potrebno ponovno zaostrovanje ukrepov?

Pred natančno enim letom je vlada drugič razglasila epidemijo, na ta dan smo takrat zabeležili 802 okužbi. Letos so številke konkretno višje, epidemiološka slika pa že dolgo ni bila tako slaba. Kaj nas čaka v prihodnjih tednih? V ponedeljek je premier Janša napovedal, da bo vlada primorana zapirati javno življenje in gospodarstvo, pa čeprav je še pred mesecem dni obljubljal, da je odločena, da se to ne bo zgodilo. So si predstavniki vlade torej premislili?