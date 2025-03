Narasla Vipava poplavljala travnike in polja

Obilno deževje, ki je ponoči zajelo Slovenijo in zaradi katerega je Agencija za okolje prižgala oranžni alarm, do sedaj na srečo ni povzročilo večjih težav. So pa reke ponekod že prestopile bregove in poplavile predvsem kmetijske površine. V Vipavi, kjer so padavinske vode zalile nekaj kleti, se je sprožil tudi zemeljski plaz. Nevarnost sicer še ni mimo, opozarjajo hidrologi. Ponoči nas bodo namreč zajele nove padavine.