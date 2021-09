Narava letos do vinogradnikov kljub suši bila prizanesljiva

Ko je v petek proti jutru večina še trdno spala, se je družina Slejko iz Dornberga pri Vipavi že pripravljala na letošnjo prvo trgatev. In bandima – tako, kot ji sami rečejo – ni navaden delovni dan, pač pa prav poseben praznik. Je dan, ko so ure in ure dela v vinogradu končno poplačane. Letina letos sicer ni ravno rekordna, se pa nad njo, kot pravijo, ne morejo pritoževati.