Naravna sila v akciji: tornado divjal po Ilirski Bistrici

Ko smo po tednih neurij mislili, da smo z vetrolomi in hudourniškimi poplavami doživeli vse, nas je sedaj doletel še tornado, ki je po Ilirski Bistrici divjal tako, kot smo doslej gledali le v filmih. Razvil se je nekaj čez 20. uro in na svoji poti s sabo ni odnašal le kritin, pač pa celotna ostrešja, tramove, fasade, drevje in večje predmete. Razmeroma širok vrtinec je z manjšimi, nekajmetrskimi vrtinci z uradno izmerjenimi 107 kilometri na uro odkril oziroma poškodoval kar 15 zgradb, 5 od tega kritično, da so se stanovalci dveh hiš morali začasno izseliti in se bodo lahko vanje vrnili šele po sanaciji. Med njegovim divjanjem pa po zadnjih podatkih k sreči ni bil poškodovan nihče.