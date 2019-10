Johnson: Ni prav, da se imuniteta uporabi za takšen namen

"Obiskali bomo predsednika Trumpa. Prosili ga bomo, da umakne imuniteto; neposredno njega bomo prosili. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da jo pripeljemo nazaj," je dejala Charlotte Charles, mati 19-letnega Harryja Dunna, ki je umrl v prometni nesreči, ki jo je povzročila žena ameriškega diplomata 42-letna Anne Sacoolas. Če tudi to ne bo zaleglo, se bo družina zavzemala za spremembo zakonodaje glede diplomatske imunitete. Družina najstnika je namreč pred dnevi sprožila spletno kampanjo Pravica za Harryja (Justice 4 Harry) za množično zbiranje denarja, ki ga bodo namenili za sodno bitko. Zbrali so že več kot 6000 funtov (približno 6070 evrov).

"To je grozna situacija, v kateri smo, vendar, če bomo samo sedeli in ne bomo naredili ničesar in ne bomo vsaj poskusili, da jo pripeljemo pred roko pravice, ali pa vsaj poskusimo spremeniti zakonodajo, ne bomo mogli živeti sami s seboj, če se bo to ponovilo drugi družini," je dejala Charlesova.

Tudi Harryjev oče je še vedno zgrožen nad dejstvom, da je lahko 42-letna voznica zaradi imunitete odkorakala. "V bistvu to pove, da lahko narediš kar želiš in boš nekaznovan – to je narobe. To ne more biti prav," je dejal Tim Dunn.