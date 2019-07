Narko kralj El Chapo bo smrt dočakal v zaporu

El Chapa, ki je "globalno razvpitost" dosegel predvsem s spektakularnimi pobegi iz zapora in pred oblastmi, so za krivega spoznali že pred časom, zdaj pa so mu določili še višino kazni.

Obtožnica mu je očitala, da je kartel, ki ga je vodil od leta 1989 do 2014, postal največja organizacija za razpečevanje droge na svetu. V ZDA naj bi v tem času pretihotapil najmanj 155 ton kokaina, heroina, metamfetamina in marihuane, v vrednosti približno 13 milijard evrov.

Ko je bil spoznan za krivega za vseh 10 očitanih mu kaznivih dejanj, ni pokazal nobenih čustev, sodbo je nepremično poslušal ter zrl predse.

Šokantne izpovedi več sto prič

11-tedensko sojenje so sicer zaznamovala šokantna pričanja. El Chapo je bil, kot so razkrile priče, tako bogat, da je imel svoj zasebni živalski vrt z divjimi mačkami in da je redno letel v Švico na tretmaje proti staranju. Med njegovimi 'izdatki' so bile tudi jahte in številne ženske.

Priče so denimo razkrile, da je imel spolne odnose z mladimi dekleti. Kot naj bi večkrat dejal, so mlada dekleta zanj 'vitamini', s katerimi si podaljšuje življenje.

El Chapov pajdaš Antonio Maruffo, znan kot Jaguar, naj bi imel 'klavnico', v kateri so obračunavali s člani rivalskih kartelov. V nadaljevanju sojenja pa so razkrili tudi, da naj bi ta osebno mučil in umoril svoje rivale, enega pa celo živega zakopal.

Sinaloa kartel nemoteno posluje naprej

Aretacija El Chapa pa, kot kaže, v svetu droge in denarja ni spremenila prav ničesar. Najmočnejši mehiški kartel Sinaloa namreč nadaljuje svoje posle, kar dokazuje nedaven zaseg ogromne pošiljke na mehiški meji. Zavoji heroina, kokaina in kristalnega metamfetamina tako še naprej potujejo po svoji običajni poti in ne kažejo nobenih znakov, da je bil kartel kakorkoli oslabljen.

"Še vedno so velika velika sila v mehiškem kriminalnem podzemlju," pravi mehiški varnostni strokovnjak Alejandro Hope. Kartel po njegovih besedah še vedno obvladuje svetovno mrežo ljudi, ki kolumbijski kokain premikajo v Kamerun, mehiški metamfetamin pa v Malezijo. Obvladujejo pristanišča in letališča, kemijske laboratorije za obdelavo in še naprej podkupujejo koruptivne policiste in plačujejo prekupčevalce, ki drogo prevažajo v avtomobilih, tovornjakih in trajektih.

Predvidevajo, da vse niti zdaj vleče Ismael "El Mayo" Zambada, ki kartel pomaga voditi, odkar je bil pred tremi desetletji ustanovljen. El Mayo velja za starokopitneža, ki bolj kot po prelivanju krvi slovi po svojih pogajalskih sposobnostih.

Na sojenju so sicer na dan prišle tudi šokantne obtožbe o sodelovanju med kartelom in politično oblastjo. Med drugim so porotniki slišali podrobnosti o tem, kako se je Enrique Peño Nieto, nekdanji mehiški predsednik, kar sam obrnil na El Chapa in mu predlagal, da bi v zameno za plačilo 220 milijonov evrov podkupnine prenehali z lovom nanj. Zgodba se je po besedah prič zaključila tako, da je El Chapo barantal s predsednikom in znesek znižal na 90 milijonov evrov. Številni so tako prepričani, da je prav korupcija kriva, da je mehiška vojna proti kartelom tako neučinkovita.