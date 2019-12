Narkokralj Tito – srbski šef najmočnejšega kartela na svetu

Tito naj bi v Peru prispel pred okrog desetimi leti in začel vzpostavljati lastno mrežo distributerjev, ki jih je združil v narkoklan. Pred tem naj bi v Srbiji opravljal delo boksarskega trenerja in prek vez, ki jih je stkal v športu, med katerimi je bilo tudi nekaj ljudi iz podzemlja, vzpostavil povezavo z južnoameriškimi trgovci iz Bolivije, Kolumbije in Peruja. Pri tem mu je pomagal znani član kriminalne skupine Amerika Zoran Jakšić . Kokain visoke kakovosti, ki ga nadzira "Titov klan", v Evropo prihaja z ladjami, letali in tudi s podmornicami.

Agencije in policijske enote, ki se borijo proti trgovcem z drogo, so v preteklosti že aretirale nekaj vidnejši članov Titove ožje ekipe. Že prej omenjeni Zoran Jakšić je bil v Limi obsojen na 25 let zapora. Aretirali so ga leta 2016. Nekdanji boksar in državljan Srbije, David Cufaj, je bil aretiran januarja 2017, potem ko je iz Peruja poskušal v Bruselj pretihotapiti dve toni kokaina. V začetku letošnjega leta je bil izpuščen iz pripora. V Belgijo je več kot tono težko pošiljko poskušal dostaviti tudi Smail Šikalo, Cufajev prijatelj, a so ga prijeli v začetku letošnjega leta.