Narkomanske igle na igrišču vrtca: mariborske starše skrbi za varnost otrok

Na igrišču mariborskega vrtca Ivana Glinška so že večkrat naleteli na uporabljene injekcijske igle, razlog pa – zapuščena hiša, ki meji na vrtec, v njej pa očitno zatočišče narkomanov. Zaradi njih so v vrtcu sprožili že več prijav na policijo, ne zgolj zaradi najdenih igel, pač pa tudi zaradi neprimernega obnašanja in to v času, ko so otroci še v vrtcu. Kako obvarovati najmlajše, predvsem pa, kaj storiti, če naletimo na odvržene injekcijske igle?

