Legendarni Agropopi so peli: "Samo milijon nas še živi na naši zemljici ..." Gospodarski minister in predsednik nove stranke Konkretno Zdravko Počivalšek pa pravi, da nas čez 10 let mora biti tri milijone. Kako realen je ta predlog, zdaj nas je namreč nekaj čez dobra dva milijona, pa naš novinar Aleksander Pozvek, ki se je preselil v leto 2031.