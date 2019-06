Kmalu strožje kazni za prometne prekrške?

Še bolj zgovorno je, da si 7 odstotkov voznikov zapisuje beležke in opomnike, 5 odstotkov pa jih mirno brska po spletnih straneh.

Trenutno kazen za telefoniranje med vožnjo znaša 120 evrov. Mogoče se vam zdi veliko, a poglejmo najprej kako visoke kazni so v tujini, pa boste mnenje mogoče spremenili. V Italiji boste za uporabo mobilnega telefona plačali med 161 in 646 evrov. Pristojni organi pa lahko poleg tega vozniku odvzamejo vozniško dovoljenje od 15 dni do dveh mesecev.

Če voznik zaradi telefoniranja povzroči prometno nesrečo, mu policija telefon enostavno zaseže, za nagrado pa dobi še 5 kazenskih točk.

Angleži denimo vozniku začetniku prepovejo vožnjo in avtomatsko odvzamejo vozniško dovoljenje.

In kakšna kazen bi lahko doletela slovenske prekrškarje? 250 evrov in 3 kazenske točke.